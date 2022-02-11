ОКР прокомментировал ситуацию с фигуристкой Валиевой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Олимпийский комитет России (ОКР) принимает исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает служба информации ОКР.

"Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль", – говорится в заявлении.

В комитете пояснили, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру. При этом допинг-пробы, взятые после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года и во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку от выступлений и тренировок, однако 9 февраля отстранение было снято.

В ITA подчеркнули, что 15-летняя Валиева находится в статусе "защищенной персоны": сведение об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию.

"Однако в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации, ITA осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом", – пояснили в агентстве.

Позже в пресс-службе ITA сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА отменить временное отстранение Валиевой.

В заявлении агентства подчеркивается, что решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после рассмотрения дела по существу.

"Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании", – добавили в ITA.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов, начали появляться в зарубежных средствах массовой информации 9 февраля.

