В Кремле прокомментировали допинг-скандал на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Кремле резко высказались о допинг-скандале вокруг Олимпиады в Пекине.
"Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить направо и налево", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не будут присоединяться к стройному ряду кричальщиков о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
"Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как ситуацию восприняли в Кремле.
В свою очередь, в Международном олимпийском комитете заявили, что церемония награждения российских спортсменов отменена из-за ситуации, потребовавшей юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Однако информацию о допинг-пробе Валиевой опровергли.
Ранее в СМИ начали появляться сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.
7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
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