В МОК назвали тему допинг-теста Валиевой слухами

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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать тему допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Он подчеркнул, что информация является слухом, передает РИА Новости.
В МОК отметили, что церемония награждения российских спортсменов отменена из-за ситуации, потребовавшей юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Однако информацию о допинг-пробе Валиевой опровергли.
"Вы понимаете, что я не буду комментировать слухи. Да, вчера возникла ситуация, но юридические детали я не буду комментировать. Возможная положительная допинг-проба – это слухи. Я вам напомню, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию. К ним можете обращаться", – подчеркнул Адамс.
Пресс-секретарь МОК также отказался говорить, кто ведет это дело. Но призвал не реагировать на спекуляции и проявить терпение, дождавшись решения возникших юридических проблем.
"Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, вовлеченных в эту ситуацию", – заключил Адамс.
Давать комментарии по теме допинг-проб Валиевой отказалось и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Для получения достоверной информации агентство рекомендовало связаться с организаторами турнира фигуристов.
Ранее в СМИ начали появляться сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.
7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
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