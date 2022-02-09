В WADA отказались комментировать ситуацию с допинг-тестом Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило без комментариев ситуацию с допинг-тестированием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

"WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов", – заявили в агентстве.

Ранее СМИ сообщили, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).