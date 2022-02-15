В МОК объяснили, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом в своем Twitter рассказал журналист USA Today Том Шад.

По его словам, такой вывод после брифинга сделал представитель МОК Денис Освальд.

7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

