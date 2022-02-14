Фигуристка Валиева высказалась о допинг-скандале

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что рада продолжить выступление на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на эмоциональную усталость. Об этом она рассказала в эфире "Первого канала".
"Эти дни для меня были очень сложные. <...> Я радуюсь, но эмоционально устала. <...> Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну", – сказала спортсменка.
Она предположила, что случившееся – один из жизненных этапов, который ей нужно преодолеть. Фигуристка также поблагодарила за поддержку своих болельщиков.
"Я вижу, сколько добрых пожеланий, веры. <...> Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят", – заключила девушка.
7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Но церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.
После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ на это МОК и WADA подали апелляцию. Заседание по данному делу в CAS завершилось накануне, а уже 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.
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