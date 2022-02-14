В лаборатории не знали о необходимости проверки допинг-пробы Валиевой до ОИ – WADA

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, сделанная перед Олимпиадой в Пекине, не была отмечена как приоритетная при передаче в лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на сайте организации.

В WADA пояснили, что задержка исследования пробы Валиевой была связана с тем, что лаборатория не знала о необходимости ее ускоренной проверки.

Также уточняется, что делом Камилы Валиевой займется независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства. Помимо этого, специалисты проведут расследование в отношении окружения спортсменки.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

Фигуристка была временно отстранена от тренировок, но данное решение впоследствии отменили. Апелляции на него подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить фигуристку ОКР Камилу Валиеву до личных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. При этом заявления, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU) были отклонены.

В суде пояснили, что комиссию не просили выносить решение, связанное с результатами командных соревнований по фигурному катанию. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

"Апелляция WADA была основана на том, что решение дисциплинарного комитета РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой не соответствовало положениям Всемирного антидопингового кодекса. Поэтому WADA разочаровано решением выездной панели CAS. Агентство еще не получило мотивировочной части решения, судя по всему, суд решил не применять положения кодекса, который не допускает конкретных исключений в отношении обязательного временного отстранения "защищенных лиц", включая несовершеннолетних", – прокомментировали решение в WADA.

В Олимпийском комитете России заявили, что в сложившейся ситуации необходимо провести полноценное объективное расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.