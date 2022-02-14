МОК определяет случай Валиевой как единичный и не делает выводов о виновных

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Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс во время пресс-конференции заявил, что дело фигуристки ОКР Камилы Валиевой рассматривается как единичный случай.

По его словам, в настоящий момент МОК не делает преждевременных выводов о виновных в ситуации.

"Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю", – подчеркнул Адамс.

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций по делу фигуристки Камилы Валиевой завершилось в Пекине накануне.

В заседании приняли участие МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и сама спортсменка.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортсменка была временно отстранена от выступлений и тренировок.

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что принимают исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

В комитете пояснили, что положительная допинг-проба Валиевой была взята не во время Олимпиады, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.

