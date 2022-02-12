В МОК надеются на скорейшее разрешение ситуации с российской фигуристкой Валиевой

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Международный олимпийский комитет (МОК) надеется на как можно более быстрое разрешение ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы это завершилось как можно быстрее, а процесс проходил по правилам", – заявил Адамс.

Он подчеркнул, что комитет будет оказывать содействие в расследовании действий окружения российской спортсмены, инициированном РУСАДА.

"МОК приветствует и будет оказывать содействие в расследовании действий окружения спортсменки", – сказал представитель комитета. – "Окружение спортсмена имеет большое значение, о чем говорил и президент МОК [Томас Бах] несколько лет назад. Так что в данном деле, как и в других, мы хотели бы оказать содействие".

Адамс также пояснил, почему МОК подал апелляцию в CAS, хотя мог этого не делать.

"Да, по закону мы могли не вмешиваться, но МОК посчитал необходимым быть задействованным, учитывая важность происходящего", – подчеркнул он. – "Необходимо прояснить эту ситуацию – это позволит нам сосредоточиться на спорте, а не на потенциальных случаях нарушения антидопинговых правил".

Апелляции по делу Камилы Валиевой будут рассмотрены выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS) 12 февраля. По регламенту, решение должно быть принято в течение 24 часов с момента регистрации апелляции.

7 февраля российские фигуристы победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения россиян задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортсменка была временно отстранена от выступлений и тренировок, однако 9 февраля данное решение было отменено.

В Олимпийском комитете России заявили, что принимают исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В комитете пояснили, что допинг-проба Валиевой была взята не во время Олимпиады, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.