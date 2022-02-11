В Кремле поддержали фигуристку Валиеву

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Кремль безгранично и полностью поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай", – цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что скандал вокруг допинг-пробы спортсменки похож на недоразумение, у чиновников есть ряд вопросов к срокам обнародования допинг-теста.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Позднее появились сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря прошлого года, дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА временно отстранило спортсменку от выступлений и тренировок, однако 9 февраля отстранение было снято.

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что принимают исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

В комитете пояснили, что положительная допинг-проба Валиевой была взята не во время Олимпиады, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.