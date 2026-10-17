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17 октября, 21:48

Экономика

Новак заявил, что первый танкер с российской нефтью для мирового рынка уже отгружен

Фото: Агентство "Москва"

Первый танкер с российской нефтью на мировой рынок уже отгружен из порта в Диксоне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире "Соловьев Live".

По его словам, мировому нефтяному рынку потребуется от года до полутора лет для восстановления в случае открытия Ормузского пролива. Новак указал, что возможность использования запасов нефти для стабилизации мирового рынка уже почти исчерпалась.

Ситуация на мировом рынке очень сложная: из-за закрытия Ормузского пролива рынок недополучает 4–6 миллионов баррелей в сутки, добавил он. При этом Россия видит заинтересованность европейских потребителей в российских энергоресурсах, в том числе на фоне призывов в Германии вернуться к российскому газу.

"Вы знаете, что касается продажи нефти, то у нас в этом плане проблем нет, и покупателями желают быть многие страны. На момент продажи обычно контракт заключается – кто будет нуждаться, у кого будут лучшие условия, тому и будет продаваться нефть", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что перенос сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в рамках соглашений с министерством энергетики утвержден. По словам Новака, речь идет о мере поддержки нефтепереработки. Власти России прорабатывают варианты помощи работе НПЗ, и сдвиг сроков модернизации по договоренностям с Минэнерго – один из них.

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