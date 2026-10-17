Полиция начала расследование нападения на дипломатов ЕС на Западном берегу реки Иордан

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Полиция и криминалисты начали расследование нападения на группу европейских дипломатов на Западном берегу реки Иордан, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху призвал к осторожности с выводами. По его словам, дипломатическая делегация въехала в зону частых столкновений, не согласовав действия с Армией обороны Израиля, хотя такая координация необходима для безопасности.

Он также отметил, что в состав делегации входил мэр французской коммуны Онуа-Эмери Бернар Боду, который ранее вывесил палестинский флаг на здании муниципалитета. Нетаньяху подчеркнул: любое насилие в отношении дипломатов неприемлемо, но чем серьезнее обвинение, тем весомее должны быть доказательства.

Ранее AFP сообщило, что группа израильских поселенцев напала на европейский дипломатический конвой и избила Боду. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр на странице в соцсетях также сообщил о нападении на конвой, в котором находились польские дипломаты. По его данным, прямой целью они не были, и им ничто не угрожает. Варшава выразила глубокое возмущение и решительно осудила инцидент, потребовав от Израиля срочных разъяснений и наказания виновных.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) отказалась отстранять клубы и сборные Израиля от турниров под эгидой федерации. С соответствующим требованием выступила Палестинская футбольная ассоциация еще в 2024 году. Она потребовала отстранить израильские команды от международных соревнований на фоне конфликта в секторе Газа.

