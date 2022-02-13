Заседание CAS по рассмотрению апелляций по делу фигуристки Валиевой завершилось

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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций по делу российской фигуристки Камилы Валиевой завершилось в Пекине.

Как сообщается на сайте CAS, слушание началось в 20:34 по пекинскому времени и завершилось в 02:10. Оно проходило в формате видеоконференции.

В заседании приняли участие Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и сама Камила Валиева.

Группа CAS планирует вынести свое решение по данному делу 14 февраля в 14:00 по пекинскому времени (9:00 по московскому времени).

7 февраля российские фигуристы победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения россиян задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортсменка была временно отстранена от выступлений и тренировок, однако 9 февраля данное решение было отменено.