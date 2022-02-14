РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщается на сайте Международного агентства тестирования.

В ITA пояснили, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы Б.

"Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в форме заявления", – говорится в сообщении.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

Спортсменка была временно отстранена от тренировок, но данное решение впоследствии отменили. Апелляции на него подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить фигуристку ОКР Камилу Валиеву до личных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. При этом заявления, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU) были отклонены.

В суде пояснили, что комиссию не просили выносить решение, связанное с результатами командных соревнований по фигурному катанию. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

При этом еще до решения CAS Валиева была зарегистрирована в качестве участника соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде. Она получила 26-й номер в короткой программе.

