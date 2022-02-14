РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой

Фото: AP Photo/David J. Phillip
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщается на сайте Международного агентства тестирования.
В ITA пояснили, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы Б.
"Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в форме заявления", – говорится в сообщении.
7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.
Спортсменка была временно отстранена от тренировок, но данное решение впоследствии отменили. Апелляции на него подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.
14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить фигуристку ОКР Камилу Валиеву до личных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. При этом заявления, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU) были отклонены.
В суде пояснили, что комиссию не просили выносить решение, связанное с результатами командных соревнований по фигурному катанию. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.
При этом еще до решения CAS Валиева была зарегистрирована в качестве участника соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде. Она получила 26-й номер в короткой программе.
Валиеву допустили до личных соревнований фигуристов на ОИ в Пекине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: