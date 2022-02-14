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спорт

12:50

МОК принял решение не проводить церемонию награждения фигуристов ОКР

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде, в рамках которого сборная ОКР завоевала золото.

В комитете сочли нецелесообразной церемонию, на которой будет присутствовать спортсмен с положительной допинг-пробой. При этом там подчеркнули, что нарушение антидопинговых правил Камилой Валиевой пока не было установлено.

Кроме того, в комитете приняли решение не вручать цветы и медали спортсменам, если Валиева войдет в тройку лучших на одиночных соревнованиях. В МОК пообещали провести достойные церемонии награждения, когда дело Валиевой будет завершено.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

Спортсменка была временно отстранена от тренировок, но данное решение впоследствии отменили. Апелляции на него подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить фигуристку ОКР Камилу Валиеву до личных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. При этом заявления, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU) были отклонены.

Валиеву допустили до личных соревнований фигуристов на ОИ в Пекине

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