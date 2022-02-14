В РУСАДА прокомментировали задержку анализа пробы Валиевой

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Допинг-проба Камилы Валиевой была доставлена в стокгольмскую лабораторию в срок, достаточный для своевременного выполнения анализа. Об этом заявили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
"Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после истечения стандартных сроков проведения анализа лаборатория уведомила, что не сможет вовремя предоставить результат из-за ситуации с коронавирусом, в частности, в связи с заболеваемостью среди персонала. Однако там пообещали провести все необходимые процедуры в приоритетном порядке до конца января, то есть до начала Олимпиады. В итоге результат был предоставлен лишь 7 февраля 2022 года.
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) ранее сообщили, что проба Валиевой якобы не была отмечена как приоритетная при передаче в лабораторию, поэтому там не знали о необходимости проведения ее анализа до начала Игр.
7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.
После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. Заседание по данному делу в CAS завершилось накануне, а уже 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.
Проба на допинг Валиевой была отправлена в достаточные для проверки сроки – РУСАДА
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