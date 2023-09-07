В Госдуме рассказали, почему РФ продолжает соблюдать антидопинговые правила

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия будет продолжать следить за антидопинговыми правилами, чтобы спортсмены не потеряли все те навыки, которые получили. Об этом олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"В любом случае мы люди. В какой-то момент кто-то из спортсменов захочет быть не очень честным в том, чтобы использовать что-то по невнимательности или безалаберности. Поэтому мы должны быть внимательными, чтобы впредь у нас не повторялись такие случаи", – заявила она.

Вместе с этим спортсменка подчеркнула, что РФ будет передавать молодежи опыт, чтобы делать их ответственными. Журова отметила, что Россию и дальше будут стараться подловить на использовании допинга гораздо больше, чем другие государства.

Ранее стало известно, что CAS отменил оправдательный приговор дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил тяжелоатлеткой Татьяной Кашириной. Ее дисквалифицировали на восемь лет.

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