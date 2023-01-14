Американская фигуристка призвала оспорить решение РУСАДА по делу Валиевой

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Американская фигуристка Джессика Калаланг, которой ранее удалось избежать наказания за применение допинга, заявила, что решение Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) о невиновности Камиллы Валиевой должно быть оспорено.

"Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию", – написала она в своем аккаунте в Twitter.

В 2021 году в пробе трехкратной призерки чемпионата США в парном катании Калаланг было обнаружено вещество, которое является запрещенным стимулятором. Фигуристка доказала, что оно содержалось в ее косметических средствах, и была оправдана.

Решение РУСАДА по делу Валиевой было вынесено в пятницу, 13 января. Российское антидопинговое агентство не признало вины или халатности спортсменки в данном инциденте. При этом была аннулирована ее победа на чемпионате России 2022 года.

WADA подчеркнуло, что может оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Международный олимпийский комитет предлагает оспорить решение РУСАДА по делу Валиевой

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