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12 ноября, 18:49

Политика

Уиткофф заявил о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров на встрече с Путиным

Фото: kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве – в ходе встречи был согласован новый раунд трехсторонних переговоров. Его слова передает телеканал CNN.

"Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече", – заявил он.

Уиткофф также добавил, что, помимо обмена пленными, в ходе встречи обсуждались и другие гуманитарные вопросы. О них будет объявлено в ближайшее время.

Кроме того, к следующему раунду переговоров присоединятся и европейцы. По мнению американского дипломата, важно, чтобы Европа была вовлечена в процесс урегулирования.

В свою очередь, зять американского лидера Джаред Кушнер назвал прошедшие переговоры насыщенными и подробными.

"(Переговоры. – Прим. ред.), я думаю, послужат основой для следующих многосторонних дискуссий", – заключил он, добавив, что все, о чем шла речь в ходе беседы с российским лидером, повлияет на диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин встретился с американскими переговорщиками в Кремле 12 ноября. В ходе разговора, который длился около 2,5 часа, Уиткофф назвал подготовку обмена пленными между Киевом и Москвой сигналом прогресса. Он также отметил слаженную работу делегаций на состоявшихся накануне трехсторонних переговорах.

Российский президент, в свою очередь, предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что российская сторона контролирует город и готова обеспечить безопасность операции.

Также Путин заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. При этом он добавил, что РФ всегда говорила о неприемлемости присутствия иностранных войск на Украине.

Путин заявил о стремлении России добиться вечного мира на Украине

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Сюжет: Переговоры по Украине
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