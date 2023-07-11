В МОК опровергли информацию о допинговом деле против фигуристки Сотниковой

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В отношении российской фигуристки Аделины Сотниковой в 2014 году не заводилось никакого дела из-за якобы выявления допинга. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Ранее спортсменка в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что перед зимней Олимпиадой в Сочи оказалась фигуранткой допингового дела, однако проба "Б" оказалась отрицательной, поэтому она избежала наказания.

"В то время не было никакого допингового дела, поэтому МОК не может комментировать", – отреагировали на это заявление в МОК.

Ситуацию также прокомментировали в Российском антидопинговом агентстве. В беседе с РИА Новости представитель организации заметил, что там не располагают информацией о возбуждении какого-либо дела в отношении Сотниковой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство потребовало дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а также лишить ее медалей за период с 25 декабря 2021 года.

Дисциплинарный комитет РУСАДА между тем в январе этого года заявил об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Отсутствию санкций в отношении фигуристки возмутились в WADA.

