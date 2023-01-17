Россия не вошла в список вещателей Олимпиады в 2026–2032 годах

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Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Белоруссию в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Медиаправа на показ Олимпийских игр ранее были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, которые подали совместную заявку на конкурсный тендер.

Они приобрели права на вещание зимней Олимпиады 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимних Игр 2030 года, место проведения которых станет известно позднее, а также летней Олимпиады 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе, и летних Игр 2032 года в Брисбене.

Следить за Олимпиадами в период 2026–2032 годов смогут жители 49 европейских государств.

Правами на трансляцию в РФ последние годы владела компания Telesport, которой также принадлежат права на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже. Осенью 2022 года стало известно, что "Телеспорт" приобрел права на трансляции Игр 2026 года.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что интереса к Олимпиаде в России не будет до тех пор, пока там не появятся российские спортсмены. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Без участия наших интерес и к просмотру Олимпийских игр теряется. Кому будет нужно, посмотрят через интернет", – отметила она.

Ранее стало известно, что на официальном сайте Олимпийских игр 2026 года в разделе фигурного катания было использовано фото серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира, россиянки Евгении Медведевой с Олимпиады 2018 года.



Россия осталась без прав на трансляцию Олимпийских игр с 2026 по 2032 год

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