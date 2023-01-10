Фото российской фигуристки Медведевой использовали в спортивном анонсе Олимпиады-2026

На официальном сайте Олимпийских игр 2026 года в разделе фигурного катания было использовано фото серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира, россиянки Евгении Медведевой с Олимпиады 2018 года.

Для презентации анонсов лыжных гонок и санного спорта оформители использовали изображения, сделанные на Олимпиаде 2018 года в Сочи с участниками соревнований из Италии.

1 марта Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в международных турнирах до особого уведомления.

Фотографии российских фигуристов не были использованы ISU в галерее олимпийских чемпионов по случаю Международного олимпийского дня с Олимпиады в Пекине в 2022 году. Фото чемпионки в женском одиночном катании Екатерины Щербаковой заменили на изображение фигуристки Каори Сакамото – бронзового призера Олимпиады-2022.

Зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Милане и Кортине-д’Ампеццо в Италии. Италия также примет Паралимпиаду 2026 года. До этого Олимпийские игры в Италии состоялись в 2006 году.



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