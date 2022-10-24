AIU аннулировал золото легкоатлетки Антюх после перепроверки на допинг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) принял решение об аннулировании результатов российской олимпийской чемпионки Натальи Антюх после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте AIU.

"Аннулируются результаты легкоатлетки, показанные в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года", – говорится в сообщении.

Подобная мера лишает Антюх золотой медали, полученной в беге на дистанции 400 метров на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Помимо этого, аннулированы результаты спортсменки на соревнованиях с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Наталье Антюх 41 год. На Олимпиаде 2004 года она завоевала серебро в эстафете 4х400 метров и бронзовую медаль в забеге на дистанцию 400 метров.

Ранее Международная федерация плавания допустила до участия в соревнованиях в Париже в 2024 году российских спортсменов.

В олимпийском старте Россия может заявить только двух мужчин для плавания. Численный состав групп должен быть не менее 8 человек.

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