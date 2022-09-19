В пробах российских волейболистов Бутько и Мороза от 2014 года нашли запрещенные вещества

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило бывших игроков сборной России по волейболу Александра Бутько и Павла Мороза в употреблении запрещенных препаратов, обнаружив их следы в пробах от 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В 2022 году вскрыли пробу, которая была сдана в 2014 году. Информация об этом была предоставлена в РУСАДА сразу, этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь", – рассказал он о пробе Бутько.
По словам источника, аналогичная ситуация возникла с пробой Мороза, сданной в том же году. Он также сообщил, что WADA получило уведомление о том, что запрещенные вещества, обнаруженные в допинг-пробах спортсменов, попали в их организм через медицинские препараты, которые были назначены врачами.
"Они их принимали, эти лекарства были внесены в карточку учета, об этом было везде заявлено, это не скрывали. Препараты никак не влияли на кондиции спортсменов. На данный момент они самоотстранились, ждем решения по сроку", – сказал источник.
Он уточнил, что Бутько принимал данный препарат для поддержания функций сердца после перенесенного простудного заболевания.
"Мы направили документы с объяснениями в августе. Теперь ожидаем решения FIVB (Международной федерации волейбола. – Прим. ред.)", – заявил он.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко подтвердил, что допинг-пробы Бутько и Мороза показали положительный результат. По его словам, спортсмены сдали эти пробы в Екатеринбурге на "Финале шести" чемпионата России в 2014 году.
"Результаты, как мы знаем, не опубликовали сразу. Вряд ли что-то еще вскроется, срок давности, конечно, повысили до 10 лет", – пояснил он.
Бутько и Мороз в 2014 году вместе выступали за сборную России и новосибирский "Локомотив".
36-летний Бутько является обладателем золотой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также чемпионом Европы 2017 года в составе российской национальной команды. В настоящее время спортсмен находится без клуба.
35-летний Мороз играл в составе сборной России с 2012 по 2015 год. Осенью 2018 года волейболист был дисквалифицирован на 18 месяцев в связи с обнаружением в его пробе спортсмена следов кокаина. Мороз это решение оспаривать не стал. В настоящее время россиянин выступает за "Аль-Васл" из ОАЭ.
Ранее стало известно, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закончило расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. В настоящее время отдел по обработке результатов готовит необходимые документы для организации слушаний.
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