Легкоатлета Валентина Смирнова дисквалифицировали на четыре года за допинг

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Российского легкоатлета Валентина Смирнова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Уточняется, что отстранение спортсмена отсчитывается начиная с 20 июля 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Смирнов является победителем Универсиады 2013 года в беге на 1 500 метров. На счету легкоатлета также серебряная и бронзовая медаль командных чемпионатов Европы.

В июне стало известно, что конференция Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте признала, что Россия соблюдает данное соглашение на 100%. Заседание сторон конвенции состоялось в индийском Нью-Дели.

Представители России впервые вошли в состав всех основных органов конвенции: президиум, комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте, а также группу независимых экспертов.