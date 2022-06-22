Глава Минспорта РФ предложил учредить премию ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Предложение министра спорта РФ Олега Матыцина об учреждении антидопинговой премии ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта принято участниками заседания президиума 8-й сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что первое награждение данной премией пройдет в рамках 9-й сессии конференции в следующем году.

Как уточнили в пресс-службе Минспорта РФ нынешнее заседание проходит в Нью-Дели. Матыцин в рамках визита встретится с министром по делам молодежи и спорта Индии Анурагом Тхакуром, президентом Олимпийской ассоциации Индии Нариндером Батрой и секретарем по делам молодежи и спорта Ассоциации индийских университетов Балжитом Сикхоном.

Ранее Олег Матыцин сообщил о проработке совместно с Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР) возможности проведения собственного Гран-при по фигурному катанию в России.

По его словам, внутренние соревнования позволят обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия.

