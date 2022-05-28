Матыцин объявил о планах ввести паспорт болельщика в РПЛ в будущем сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что система Fan ID, так называемых паспортов болельщика, начнет действовать с начала сезона 2022-2023. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Пока она (система – прим. ред.) еще не введена, но с начала чемпионата она будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет Российская Премьер-лига", – заявил министр в ходе рабочей поездки в Пермь.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Fan ID нацелен на повышение безопасности на спортивных мероприятиях.

Документ вступит в силу с 1 июня 2022 года. При этом система паспортов болельщиков ранее уже применялась на Кубке Конфедераций – 2017, чемпионате мира – 2018 и чемпионате Европы – 2020.