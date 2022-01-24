Болельщики "Спартака" и "Зенита" бойкотируют футбольные матчи из-за закона о Fan ID. Заявления появились на сайтах болельщиков "красно-белых" и "сине-бело-голубых".

Их можно считать крупнейшей совместной акцией фанатских объединений, отказывающихся от посещения футбольных матчей до полной отмены нового закона. Аналогичное решение уже объявили активные болельщики "Ростова".

В частности, представители "Зенита" на своем сайте объяснили, что новая норма создает большой простор для злоупотреблений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.