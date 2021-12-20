В Госдуме предложили поощрять болельщиков с Fan ID-билетами на матчи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя министра спорта Олега Матыцина, передает РИА Новости.
"Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России", – говорится в письме.
Хамзаев подчеркнул, что этот шаг мог бы продемонстрировать заинтересованность правительства в поддержании имиджа добропорядочного болельщика, который приходит на стадионы ради цивилизованной поддержки команды, за которую болеет.
17 декабря депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении в России Fan ID – электронных паспортов спортивных болельщиков.
Согласно документу, для посещения спортивных мероприятий потребуется обязательная идентификация и аутентификация. Данная система была впервые опробована на футбольном Кубке конфедераций 2017 года, который был проведен в России перед чемпионатом мира.
В Минцифры заявили, что электронный формат оформления Fan ID будет быстрым и удобным, а также не потребует от пользователя заполнять новую форму.
Госдума приняла закон о Fan ID
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: