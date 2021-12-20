В Госдуме предложили поощрять болельщиков с Fan ID-билетами на матчи

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя министра спорта Олега Матыцина, передает РИА Новости.

"Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России", – говорится в письме.

Хамзаев подчеркнул, что этот шаг мог бы продемонстрировать заинтересованность правительства в поддержании имиджа добропорядочного болельщика, который приходит на стадионы ради цивилизованной поддержки команды, за которую болеет.

17 декабря депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении в России Fan ID – электронных паспортов спортивных болельщиков.

Согласно документу, для посещения спортивных мероприятий потребуется обязательная идентификация и аутентификация. Данная система была впервые опробована на футбольном Кубке конфедераций 2017 года, который был проведен в России перед чемпионатом мира.

В Минцифры заявили, что электронный формат оформления Fan ID будет быстрым и удобным, а также не потребует от пользователя заполнять новую форму.

