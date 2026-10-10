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10 октября, 11:48

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ТАСС: завершены следственные действия по делу журналиста FAZ Мартенса

Завершены следственные действия по делу журналиста FAZ Мартенса

Фото: x.com/ricwe123

Следственные действия по делу корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса завершены. Об этом сообщил ТАСС источник.

"К уголовной ответственности он привлекается заочно", – сказал собеседник агентства.

Журналиста обвиняют в разжигании ненависти или вражды. 26 августа Басманный суд Москвы заочно арестовал Мартенса, а МВД России объявило его в розыск. Если вина представителя СМИ будет доказана, ему может грозить до 6 лет колонии.

Поводом для возбуждения дела стали высказывания Мартенса на пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде 8 августа. Журналист спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских".

После этого в Сети появилась петиция с требованием уволить журналиста. Союз журналистов России (СЖР) также потребовал увольнения и профессионального наказания для журналиста за антироссийские высказывания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы Мартенса к убийству русских недопустимыми и преступными. Дипломат также указала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

В посольстве РФ в Сербии также указали, что вопрос журналиста является подстрекательством к насилию в отношении российских граждан.

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