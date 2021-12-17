Госдума приняла закон о Fan ID

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении в России Fan ID – электронных паспортов спортивных болельщиков.

Согласно документу, для посещения спортивных мероприятий потребуется обязательная идентификация и аутентификация. Данная система была впервые опробована на футбольном Кубке конфедераций 2017 года, который был проведен в России перед чемпионатом мира.

По задумке разработчиков закона, Fan ID позволит обеспечить безопасность на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ. Планируется, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Подать заявление на оформление Fan ID граждане смогут через портал госуслуг.

В Минцифры заявили, что электронный формат оформления Fan ID будет быстрым и удобным, а также не потребует от пользователя заполнять новую форму. В министерстве пояснили, что информация о болельщике будет автоматически заполняться из имеющихся данных на портале. Кроме того, нововведение сократит и расходы государства на реализацию проекта.

