ГД приняла законопроект о паспортах для спортивных болельщиков

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

В ходе пленарного заседания Госдума приняла законопроект о введении паспортов для спортивных болельщиков Fan ID в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, Минцифры, Минспорта и спортивные лиги внесут ко второму чтению законопроекта свои поправки. Также будут учитываться пожелания болельщиков и владельцев спортивных клубов.

Fan ID применялся на Кубке конфедераций 2017 года, потом его выдавали на ЧМ 2018 года и Евро-2020. Документ позволил обеспечить безопасное пребывание людей на стадионах. На прошлых соревнованиях паспорт болельщика выдавался на физическом носителе в специально организованных центрах выдачи.

Ранее в Минцифры предложили идею оформления Fan ID для болельщиков через портал госуслуг. Для этого предлагается включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации.