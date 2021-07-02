Идентификацию зрителей спортивных состязаний могут ввести в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Госдуме планируют рассмотреть правительственный законопроект, предусматривающий обязательную электронную идентификацию на спортивных соревнованиях зрителей и людей, задействованных в их организации. Об этом сообщает газета "Известия".
Предполагается, что с 2022 года кабмин получит полномочия по определению спортивных мероприятий, при посещении которых идентификация будет обязательной. Вести учет и решать вопросы оформления персонифицированных карт будет Минцифры.
Документ также установит основания для отказа в выдаче таких карт болельщикам или лицам, задействованным в организации соревнований. В их числе угроза безопасности государства, факт имевшегося нарушения общественного порядка на других массовых мероприятиях, а также наличие административного запрета на посещение спортивных соревнований или решения суда об установлении административного надзора.
Подобная система уже применялась в России в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций 2017 года, когда зрителям выдавались так называемые Fan ID.
"Это очень противоречивый законопроект, ведь общественное мнение такое нововведение не поддержит. И понятно почему. Хотя, конечно, с точки зрения безопасности принимать его необходимо, в Европе эта система уже работает", – отметил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
Между тем вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев обратил внимание на опыт европейских стран. По его словам, на всех международных соревнованиях требуется паспорт болельщика. Законопроект должен быть принят, считает он.
Ранее в России предложили приравнять букмекерские конторы к казино. Такое обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина подготовил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он подчеркнул, что их деятельность нужно перенести из населенных пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме.
Привитые болельщики смогут посещать фан-зону в "Лужниках"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: