Идентификацию зрителей спортивных состязаний могут ввести в России

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В Госдуме планируют рассмотреть правительственный законопроект, предусматривающий обязательную электронную идентификацию на спортивных соревнованиях зрителей и людей, задействованных в их организации. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что с 2022 года кабмин получит полномочия по определению спортивных мероприятий, при посещении которых идентификация будет обязательной. Вести учет и решать вопросы оформления персонифицированных карт будет Минцифры.

Документ также установит основания для отказа в выдаче таких карт болельщикам или лицам, задействованным в организации соревнований. В их числе угроза безопасности государства, факт имевшегося нарушения общественного порядка на других массовых мероприятиях, а также наличие административного запрета на посещение спортивных соревнований или решения суда об установлении административного надзора.

Подобная система уже применялась в России в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций 2017 года, когда зрителям выдавались так называемые Fan ID.

"Это очень противоречивый законопроект, ведь общественное мнение такое нововведение не поддержит. И понятно почему. Хотя, конечно, с точки зрения безопасности принимать его необходимо, в Европе эта система уже работает", – отметил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Между тем вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев обратил внимание на опыт европейских стран. По его словам, на всех международных соревнованиях требуется паспорт болельщика. Законопроект должен быть принят, считает он.

Ранее в России предложили приравнять букмекерские конторы к казино. Такое обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина подготовил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он подчеркнул, что их деятельность нужно перенести из населенных пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме.

