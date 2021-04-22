В Госдуме считают решение МОК о запрете BLM на Олимпиаде промежуточным

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Запрет МОК спортсменам преклонять колено в знак солидарности с BLM, вероятно, носит промежуточный характер, сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в беседе с RT.
"На мой взгляд, решение МОК носит промежуточный характер. Нужно принимать стратегическое решение и не позволять проводить политические акции во всех международных соревнованиях как под эгидой МОК, так и под эгидой международных спортивных федераций. Это должна быть территория, свободная от политики", – сказал парламентарий.
Он отметил, что ситуация в мире достаточно напряженная – люди отличаются по национальности, цвету кожи, политическим взглядам – и нет смысла усиливать уже существующий накал. К тому же на стадионы люди приходят, чтобы смотреть соревнования, а не участвовать в политических мероприятиях.
"Спортсмены должны соблюдать олимпийскую хартию и не ввязываться в политические акции", – заключил Свищев.
Ранее Международный олимпийский комитет запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Игр в Токио. Также под запретом оказалась любая "политическая, религиозная или расовая пропаганда".
МОК запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с BLM
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