Глава Гагаузии заявила, что после прилета в Молдавию ее хотели допросить

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После прилета в Кишинев главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул держали более часа в аэропорту, ее хотели допросить, однако передумали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гуцул.

Глава Гагаузии третий раз была в РФ. В последний свой визит она стала участницей съезда молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В структуру вошли партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.

Сторонники главы Гагаузии ожидали ее прилета в аэропорту Кишинева, однако полиция якобы попыталась вывести их из зала ожидания.

"Около часа меня держали, до допроса не дошло, после осмотра меня хотели допросить, но решили отпустить. Сейчас там находятся коллеги, члены исполкома, мы вызвали адвоката, на них хотят почему-то составить протокол", – подчеркнула Гуцул.

По ее словам, главам МВД и полиции Молдавии необходимо подать в отставку за психологическое давление на прилетающих из Москвы.

Ранее Гуцул заявила, что Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. По ее словам, если существующая молдавская власть пойдет на унию, то Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают запуск процедуры отдаления Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской Республике, добавила Гуцул.

