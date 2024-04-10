Глава Гагаузии Гуцул заявила об отсутствии предпосылок нападения РФ на Молдавию

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В Гагаузской автономии не наблюдают никаких предпосылок того, что Россия хочет напасть на Молдавию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Гагаузии Евгению Гуцул.

Глава автономии сообщила, что власти Молдавии делают все возможное, чтобы в стране складывалась тревожная атмосфера. Так, местные жители постоянно слышат о неких призывах срочников и соглашениях с НАТО.

Гуцул подчеркнула, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузии вводом войск, то власти региона обратятся за помощью во все страны, включая Россию. По ее словам, Гагаузская автономия желает остаться в составе Молдавии, однако если Кишинев решит объединиться с Румынией, то власти региона примут необходимые меры.

Ранее Евгения Гуцул уже предупреждала, что Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Она выразила уверенность, что жители сопредельных молдавский и болгарских сел поддержат такое решение и присоединятся.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Подробной информации о планах Гуцул в столице России не сообщалось.