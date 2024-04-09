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Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение об обеспечении Гагаузии возможностью трансграничных платежей с использованием работающей на территории Российской Федерации платежной системы "Мир", передает РИА Новости.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что в автономном территориальном образовании этой картой смогут пользоваться порядка 25 тысяч человек, включая 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч бюджетников.

Ранее стало известно, что Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. До этого глава Гагаузии также прилетала в Москву в марте. Тогда она встретилась председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко и провела встречу с Владимиром Путиным.

Гуцул не раз указывала, что большинство граждан Молдавии не желают прерывать связи с российской стороной. По ее словам, Россия со своей стороны заинтересована в дружеских и долгосрочных отношениях с Кишиневом. Однако президент Молдавии Майя Санду хочет разорвать эти отношения и втянуть страну в войну.

