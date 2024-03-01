Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву в рамках рабочей поездки. Детали визита пока не раскрываются. Об этом сообщает RT.

Позже стало известно, что председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Гуцул. Во время их общения спикер заявила, что Россия поддерживает взвешенный и прагматичный курс Гагаузии, в связи с чем готова оказывать помощь по любым вопросам.

"Я готова выслушать ваши предложения, внимательно их рассмотреть и оказать практическую помощь", – передает слова Матвиенко РИА Новости.

Ранее участники съезда депутатов всех уровней в Тирасполе решили попросить помощи у России из-за давления Молдавии в Приднестровье. Инициатором этого стал президент республики Вадим Красносельский.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев спустя время уточнил, что республика ждет от РФ активизации шагов по дипломатическому урегулированию приднестровского конфликта. По его словам, реакции от России ожидают не только власти Приднестровья, но и люди, которые живут на этой территории.

В МИД РФ уже сообщили, что защита граждан Приднестровья является приоритетом для России. Также в ведомстве уточнили, что просьбы Приднестровья всегда пристально изучаются профильными ведомствами в РФ.



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