В МИД РФ назвали одним из приоритетов защиту жителей Приднестровья

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Защита жителей Приднестровья является одним из приоритетов России. Об этом сообщили в МИД РФ, комментируя просьбу Тирасполя о помощи из-за давления Молдавии.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов", – цитирует заявление ТАСС.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что просьбы Приднестровья всегда с особым вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.

Решение обратиться за помощью к РФ из-за давления Молдавии в Приднестровье ранее приняли участники съезда депутатов всех уровней, прошедшего в Тирасполе. Инициатором такого шага стал президент республики Вадим Красносельский.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев позже уточнил, что республика ожидает от РФ активизации шагов по дипломатическому урегулированию приднестровского конфликта. Он подчеркнул, что ответа от России ожидают не только власти Приднестровья, но и люди, проживающие на его территории.

