Тирасполь попросил РФ активизировать дипурегулирование приднестровского конфликта

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Тирасполь попросил Россию активизировать шаги по дипломатическому урегулированию приднестровского конфликта. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

"Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате 5+2", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Тирасполь рассчитывает, что при изучении просьбы Россия учтет проживание в Приднестровье более 220 тысяч граждан РФ. По его словам, проживающие в республике люди надеются на активное участие РФ в процессе.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что обращение Тирасполя следует рассматривать совместно с Советом безопасности.

"Наша задача – рассмотреть данное обращение, создать рабочую группу, для того чтобы координировать работу со своими коллегами и выработать те решения, которые не допустят эскалации ситуации в Приднестровье", – сказал он, отметив, что самое главное в этой ситуации – защитить граждан РФ.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Россия, безусловно, должна оказать помощь Приднестровью.

Он отметил, что Кишинев не первый раз прибегает к экономической блокаде Тирасполя. Помощь России, по его мнению, должна быть экономического характера, без изменения статуса Приднестровья сейчас и в дальнейшем.

Решение обратиться за помощью к РФ из-за давления Молдавии в Приднестровье ранее приняли участники съезда депутатов всех уровней, прошедшего в Тирасполе. Инициатором такого шага стал президент республики Вадим Красносельский.

