МИД Молдавии разрешил открыть участок для выборов президента РФ только в посольстве

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Министерство иностранных дел Молдавии разрешило открыть участок для проведения выборов президента России только на территории российского посольства в Кишиневе, сообщает РИА Новости.

При этом открытие избирательных участков в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье в МИД республики назвали неприемлемым.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к президентским выборам РФ на территории Приднестровья.

По его словам, открытие избирательных участков на территории, которая не контролируется Кишиневом, без согласия властей незаконно и некорректно. Он отметил, что ранее российская сторона открывала участки в Приднестровье, однако это происходило до действующих властей Молдавии.

Член ЦИК Павел Андреев сообщил, что для голосования на выборах президента за пределами территории России организовали 276 избирательных участков в 143 иностранных государствах.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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