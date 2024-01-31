За рубежом созданы 276 избирательных участков – ЦИК РФ

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Для голосования на выборах президента за пределами территории России организовали 276 избирательных участков. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев, передает ТАСС.

По его словам, семь из них – на территории Байконура. Андреев уточнил, что участки появились в 143 иностранных государствах.

Ранее сообщалось, что порядка 465 тысяч человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ, еще 80 тысяч заявок были направлены для голосования по месту нахождения через "Мобильный избиратель". Прием заявлений будет длиться до 11 марта.

29 января в стране стартовал прием заявлений для участия в голосовании на выборах через систему "Мобильный избиратель". Жители могут подать заявление по месту нахождения через портал "Госуслуги" с 29 января по 11 марта. Также они имеют возможность отозвать свое заявление.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет посредством системы ДЭГ.

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