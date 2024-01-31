Более 460 тыс заявок подано на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ

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Порядка 465 тысяч человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ, еще 80 тысяч заявок были направлены для голосования по месту нахождения через "Мобильный избиратель". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

"По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тысяч заявлений, 465 тысяч – на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится, и более 80 тысяч – голосования по месту нахождения", – заявил она.

Памфилова напомнила, что прием заявлений будет длиться до 11 марта.

Ранее Центризбирком представил слоган выборов президента в 2024 году: "Вместе мы сила – Голосуем за Россию!".

29 января в стране стартовал прием заявлений для участия в голосовании на выборах через систему "Мобильный избиратель". Жители могут подать заявление по месту нахождения через портал "Госуслуги" с 29 января по 11 марта. Также они имеют возможность отозвать свое заявление.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет посредством системы ДЭГ.

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