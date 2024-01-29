На mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Раздел, посвященный выборам президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года, появился на портале мэра и правительства Москвы.

Россияне могут найти на странице необходимые сведения о процедуре выборов, способах голосования и нововведениях. Также там опубликована электронная карта с адресами избирательных участков. В частности, в личном кабинете во время выборов будет работать специальный сервис, при помощи которого жители столицы смогут проверить доступный способ голосования.

Дистанционный формат голосования будет доступен с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для этого москвичам необходима будет полная учетная запись на портале и постоянная регистрация в городе.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 все три дня. Бумажный бюллетень можно будет получить по месту регистрации и прикрепления.

Между тем стало известно, что прием заявлений для участия в голосовании на выборах стартовал через систему "Мобильный избиратель". Он завершится 11 марта, уточнили в ЦИК.

Граждане смогут подать заявление по месту нахождения через портал "Госуслуги" с 29 января по 11 марта. Также они могут отозвать свое заявление.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки на выборах президента России откроют во всех странах, где представлены российские посольства. Дипломат подчеркнула, что Москва примет меры для обеспечения безопасности россиян на выборах за рубежом.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет посредством системы ДЭГ.

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