Участки на выборах президента РФ откроются и в недружественных странах

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Участки на выборах президента России будут открыты во всех государствах, где есть российские посольства. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала на брифинге.

"Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных. Примерное количество участков мы сейчас рассчитываем, исходя из цифры 300", – отметила она.

Вместе с тем дипломат добавила, что российская сторона примет меры для обеспечения безопасности граждан РФ на выборах за рубежом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил представителей дружественных государств из международных парламентских организаций и национальных парламентов принять участие в качестве наблюдателей в выборах президента РФ. В ГД уточнили, что палата разослала 123 приглашения в 78 стран мира.

Президентские выборы в РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.

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