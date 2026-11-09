Песков: в Кремле не знают о просьбе "Бочкарей" передать в управление активы Coca-Cola

Фото: kremlin.ru

В Кремле нет сведений о том, направлял ли алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" обращение с просьбой передать ей под временное управление активы Coca-Cola в России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщало, что "Бочкари" обратились к Владимиру Путину с просьбой передать ему во временное управление российские активы компании Coca-Cola.

Песков отметил, что Кремль также не комментирует внутреннюю, служебную или рабочую переписку – даже если такое обращение действительно было.

5 ноября президент РФ передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Под внешнее управление были переданы доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева" и "Петро".

Российское подразделение Japan Tobacco Inc. уже ознакомилось с указом и приступило к анализу ситуации. В компании отметили, что рассматривают возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам.

Позже Путин подписал указ о передаче еще трех российских активов JTI во временное управление компании "Промышленные активы". Под управление перешли 100% акций акционерного общества "Переславль-Табак", принадлежащих люксембургской JTI Investments Sarl. Также во временное управление переданы 100% долей в ООО "Дж.Т.И. Промышленные Инновационные продукты" и ООО "Дж.Т.И. Россия", которые также принадлежат JTI Investments Sarl.

