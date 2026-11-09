Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 14:27

Экономика
Главная / Новости /

Песков: в Кремле не знают о просьбе "Бочкарей" передать в управление активы Coca-Cola

В Кремле не знают о просьбе "Бочкарей" передать в управление активы Coca-Cola – Песков

Фото: kremlin.ru

В Кремле нет сведений о том, направлял ли алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" обращение с просьбой передать ей под временное управление активы Coca-Cola в России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщало, что "Бочкари" обратились к Владимиру Путину с просьбой передать ему во временное управление российские активы компании Coca-Cola.

Песков отметил, что Кремль также не комментирует внутреннюю, служебную или рабочую переписку – даже если такое обращение действительно было.

5 ноября президент РФ передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Под внешнее управление были переданы доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева" и "Петро".

Российское подразделение Japan Tobacco Inc. уже ознакомилось с указом и приступило к анализу ситуации. В компании отметили, что рассматривают возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам.

Позже Путин подписал указ о передаче еще трех российских активов JTI во временное управление компании "Промышленные активы". Под управление перешли 100% акций акционерного общества "Переславль-Табак", принадлежащих люксембургской JTI Investments Sarl. Также во временное управление переданы 100% долей в ООО "Дж.Т.И. Промышленные Инновационные продукты" и ООО "Дж.Т.И. Россия", которые также принадлежат JTI Investments Sarl.

Читайте также


властьбизнесэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика