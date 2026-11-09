В АТОР не зафиксировали вспышки заболеваемости российских туристов во Вьетнаме

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Страховые компании, которые отслеживают статистику обращений российских туристов к врачам, не зафиксировали рост заболеваемости среди путешественников во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России в телеграм-канале.

Согласно данным страховщика "Евроинс туристическое страхование", уровень заболеваемости ОРВИ и респираторными вирусами туристов во Вьетнаме находится в пределах прошлого года.

"Вьетнам в принципе очень спокойное направление в плане медицинских проблем у туристов", – уточнили в сообщении.

В свою очередь, в ассоциации добавили, что туристам, посещающим любое направление Юго-Восточной Азии, важно не диагностировать самостоятельно у себя болезни и принимать таблетки, привезенные из дома, а сразу обращаться к местным врачам с помощью в том числе страховой компании.

В АТОР подчеркнули, что вирусы в разных странах и регионах мира очень специфичны: в России они одни, в ЮВА – иные, а симптомы иногда могут быть схожи в первые дни болезни. Чтобы не упустить момент, всегда нужно обращаться к врачам за правильным лечением, заключили в компании.

Ранее сообщалось, что россияне, отдыхающие в Вьетнаме, жалуются на симптомы, по которым местные врачи не могут поставить точный диагноз. По предварительным данным, очаг фиксируют в Нячанге – одном из основных курортов Вьетнама. Туристы из России после приезда рассказывают о признаках, похожих на грипп: у них фиксируется высокая температура и сильный кашель.

Сами отдыхающие предполагают, что причиной могли стать микробы из кондиционера. Большинство из них переживают, что вместо точного диагноза медики назначают противовирусные препараты и антибиотики.