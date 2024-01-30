В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Общественная палата (ОП) Москвы решила создать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами 2024 года в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя ОП Константина Ремчукова.

"Предлагается <...> также утвердить руководителя и заместителей руководителя штаба", – сказал он.

В результате руководителем штаба был избран председатель комиссии ОП по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев, а его заместителями – Илья Массух и Александр Асафов. Подчеркивается, что Массух также был выбран руководителем штаба по электронному голосованию.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы появился новый раздел, посвященный выборам президента РФ. Россияне смогут найти на странице необходимые сведения о процедуре выборов, способах голосования и нововведениях. Также там опубликована электронная карта с адресами избирательных участков.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые отдать свой голос можно будет посредством системы дистанционного электронного голосования.

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина