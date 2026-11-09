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09 ноября, 16:04

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SHOT: особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Конфискованный особняк блогера Елены Блиновской площадью 1,7 тысячи квадратных метров в подмосковном поселке "Миллениум-парк" перешел в собственность государства. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Всего в подмосковном доме шесть спален, 11 санузлов, комната для детей, библиотека, хамам и бассейн. Кроме того, там есть гараж на пять машино-мест.

Уточняется, что регистрация перехода прав на недвижимость состоялась около трех недель назад. Также государству перешли дом в Ялте, несколько машин, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Адыгее и Марий Эл.

При этом 9 ноября был снят арест с недвижимости мужа блогера Алексея Блиновского в Ярославской области. Это четыре парковочных места стоимостью свыше 11 миллионов рублей и иные объекты. Отмечается, что среди них может быть здание площадью 1 153 "квадрата" и две хозяйственные постройки.

После этого финансовый управляющий попросил перенести судебное разбирательство, чтобы уточнить информацию Росреестра. Нужно узнать, кто в данный момент является владельцем имущества и какой у него правовой статус.

В то же время, как отмечается в материале, Блиновская все еще владеет другой недвижимостью, стоимость которой достигает порядка 250 миллионов рублей. Только за прошлый год ей начислили около 300 тысяч рублей налогов.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. По данным следователей, блогер использовала схему дробления бизнеса для уменьшения суммы налогов и легализации полученных средств.

Ее приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей. Однако через некоторое время Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии. При этом от уголовной ответственности по налоговым преступлениям блогера освободили.

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