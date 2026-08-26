Королева марафонов Блиновская отметила 45-летие в колонии с горой сладостей

Блогер Елена Блиновская отметила 45-летие в колонии, где отбывает срок за неуплату налогов и отмывание денег. Как инфлюенсера поздравили близкие – в материале Москвы 24.

"Все сладости разрезали"

25 августа блогер Елена Блиновская отметила 45-летие. Инфлюенсер провела праздник в колонии, где отбывает наказание за неуплату налогов и отмывание денег. По данным телеграм-канала Mash, поздравить Елену приехали родители, а вот младшего брата Александра Останина не было, потому что он не общается с сестрой. При этом личную встречу с семьей Блиновской не разрешили, но родители смогли передать ей подарок, отстояв 6-часовую очередь. Инфлюенсер получила от родственников сладости весом 20 килограммов, среди которых торт, шоколад и конфеты.

"Все сладости разрезали и осмотрели содержимое на предмет запрещенки. Заморские вкусности не пропустили, только отечественные", – отмечается в публикации.

Помимо этого, Елене передали 12 тысяч на личные расходы в колонии. Отмечается, что королева марафонов не собиралась праздновать день рождения с размахом, в планах было просто попить чай со сладостями и угостить сокамерниц.

Ближайшая очная встреча с близкими должна состояться у Блиновской в сентябре, ее продолжительность составит полчаса. Известно, что Елена попросила передать ей халат.

"Достаточно доводов"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ранее защита блогера пыталась обжаловать приговор: Блиновская повторно просила суд отсрочить отбывание наказания до 14-летния младшей дочери, то есть до 2034 года. Адвокаты и сама Елена мотивировали это тем, что инфлюенсер и мать четверых детей упускает важные этапы их взросления, находясь в колонии. Их воспитанием пока занимаются бабушка и дедушка.

Однако второй кассационный суд общей юрисдикции вынес решение в конце июля 2026-го, оставив приговор Блиновской в силе. При этом адвокат осужденной Наталия Сальникова заявила, что защита намерена обратиться в Верховный суд РФ.

"Мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимание", – сказала она.

В начале июля стали известны некоторые подробности пребывания Елены в колонии. Оказалось, что блогер работает швеей в ИК № 1 во Владимирской области с зарплатой 6 700 рублей ежемесячно. При этом адвокат Блиновской опровергла информацию об уровне доходов своей подзащитной.

"Ни про какие 6 700 я, конечно, вам подтвердить не могу. Минимальный уровень оплаты труда во Владимирской области – 27 тысяч рублей", – заявила Сальникова.

При этом, по данным СМИ, ежемесячный доход Елены до задержания оценивался примерно в 100 миллионов рублей.

История успеха и крах всего

Блогер прославилась благодаря курсам личностного роста под названием "Марафон желаний", которые она начала проводить с 2018-го. Стоимость участия в них варьировалась от 3 до 15 тысяч рублей, при этом цена индивидуального тренинга могла достигать 300 тысяч.

Добившись успеха в Сети, в 2022-м Елена начала проводить тренинг-шоу под названием "А что дальше?", собирая полные стадионы. Билеты стоили от 10 до 30 тысяч рублей. Во время перформанса Блиновская летала на качелях, пела песни и купалась в импровизированном водопаде.

Однако успеху пришел конец, когда СК возбудил уголовное дело в отношении инфлюенсера. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, что позволило ей занизить доходы и уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. При этом более 700 миллионов ей удалось легализовать.

Елену задержали при попытке покинуть РФ в апреле 2023-го и предъявили обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, приобретенных преступным путем. Счета и недвижимость Блиновской арестовали.

В марте 2025-го суд приговорил блогера к 5 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 1 миллиона рублей. Имущество ее семьи, включая денежные средства, недвижимость и другие активы, взыскали в доход государства. Позже Елене смягчили наказание, сократив срок до 4,5 года.